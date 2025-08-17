Video
Robot hình người làm công việc nhẹ nhàng trong nhà máy

Robot hình người Figure 02 của hãng robot Figure (Mỹ) được giao công việc làm phẳng các gói hàng và xoay nhãn gói hàng lên trên để đưa vào máy quét.
