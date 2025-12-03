Video
Robot hình người được ví như "chiến binh thép" của Trung Quốc

Không chỉ là những cỗ máy hậu cần nhàm chán, EngineAI đang định nghĩa lại ngành công nghiệp robot bằng việc tung ra mẫu T800 với khả năng thực chiến đáng kinh ngạc.
