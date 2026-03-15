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Robot hình người đá trúng kỹ sư trong quá trình huấn luyện cử động

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc robot hình người của công ty Unitree (Trung Quốc) đang mô phỏng theo cử động của một kỹ sư.
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