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Robot hình người của Trung Quốc gặp sự cố đáng quên khi ra mắt công chúng

Một mẫu robot hình người do công ty Trung Quốc phát triển đã có màn ra mắt công chúng đáng quên khi bất ngờ gặp phải sự cố.
Đọc thêm : Robot hình người của Trung Quốc gặp sự cố đáng quên khi ra mắt công chúng