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Rộ tin Mỹ và Iran đấu súng dữ dội trong chiến dịch giải cứu phi công

Rộ tin Mỹ và Iran đấu súng dữ dội tại khu vực được cho là phi công tiêm kích F-15 bị bắn hạ đang trú ẩn.
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