Tổng thống Trump tiết lộ chiến dịch giải cứu phi công kịch tính ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng ta đã có anh ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử, dành cho một trong những sĩ quan phi hành đoàn tuyệt vời của chúng ta, người cũng là một Đại tá rất được kính trọng. Tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng anh ấy hiện đã an toàn và khỏe mạnh!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social vào sáng sớm nay 5/4.

Ông nói thêm, quân nhân này “đã bị thương, nhưng anh ấy sẽ ổn thôi”.

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm đầy rủi ro sau khi một máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong không phận Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống ngay sau vụ rơi và đang được chăm sóc y tế, trong khi thành viên còn lại mất tích cho đến khi được giải cứu.

Ông Trump cho biết, dưới sự chỉ đạo của mình, “quân đội Mỹ đã cử hàng chục máy bay” để giải cứu quân nhân này, đồng thời khẳng định “không một người Mỹ nào” thiệt mạng trong suốt chiến dịch.

Ông nói thêm, quân đội Mỹ đã theo dõi vị trí của sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí “24 giờ/ngày” và “lập kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc giải cứu”.

“Quân đội Mỹ đã cử hàng chục máy bay, được trang bị những vũ khí đáng gờm nhất thế giới, để đưa anh ấy trở về”, ông Trump nói.

“Đây là lần đầu tiên trong ký ức quân sự mà 2 phi công Mỹ được giải cứu riêng biệt, sâu trong lãnh thổ của đối thủ. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại một chiến binh Mỹ nào phía sau!”, ông nhấn mạnh.

Ông viết thêm: “Đây là khoảnh khắc mà tất cả người dân Mỹ, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và tất cả những người khác nên tự hào và đoàn kết. Chúng ta thực sự có quân đội tốt nhất, chuyên nghiệp nhất trong lịch sử thế giới”.

Ông Trump cho biết cuộc giải cứu kép này chứng minh “ưu thế và sự thống trị trên không phận Iran”. Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc tiêm kích F-15E của Mỹ đã bị lực lượng Iran bắn hạ như thế nào.

Theo nguồn tin của Al Jazeera, phi công Mỹ đã được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran an toàn sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Mỹ và Iran. Chiến dịch được cho là có sự tham gia của hàng trăm lính đặc nhiệm Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết cuộc tìm kiếm bất kỳ phi hành đoàn nào mất tích "cho đến nay vẫn chưa thành công".

Hãng tin bán chính thức Mehr News cũng lan truyền một tuyên bố từ tỉnh trưởng tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad (Iran) khẳng định rằng Mỹ đã giải cứu được thành viên phi hành đoàn mất tích là "một chiêu trò”.