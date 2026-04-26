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Rò rỉ hình ảnh nghi phạm vụ nổ súng

Kênh Telegram của đài RT (Nga) công bố hình ảnh nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc tối có Tổng thống Trump tham dự.
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