Video
video cùng chuyên mục

Rất đông du khách tham quan phố cổ Hội An ngập lụt

Ngồi thuyền ngắm phố cổ mùa lụt, cà phê có “view” ngắm lũ… là các dịch vụ độc đáo mà người dân Hội An chiêu đãi du khách trong những ngày lũ về.
Đọc thêm : Chiêu độc lạ thu hút du khách khi nước lụt về