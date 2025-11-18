Chiêu độc lạ thu hút du khách khi nước lụt về

Phố cổ Hội An đang trải qua một đợt ngập lụt do mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả lũ điều tiết từ các thủy điện thượng nguồn. Nhiều tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… chìm sâu trong nước từ 1 đến 1,5m.

Tuy nhiên, thay vì lo lắng, người dân Hội An đã biến thách thức thành cơ hội, tạo ra những trải nghiệm độc đáo thu hút du khách. Các quán cà phê, nhà hàng nhanh chóng bày biện bàn ghế, tạo "view" ngắm lũ lụt mới lạ, độc đáo.

Du khách thích thú thưởng thức cà phê với "view" ngắm lũ độc đáo tại Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Một chủ quán cà phê trên đường Châu Thượng Văn chia sẻ: “Du khách rất thích vừa uống cà phê, vừa ngắm phố cổ mùa lụt nên chúng tôi bày thêm bàn ghế để phục vụ. Quán vừa bán vừa tranh thủ kê cao đồ đạc, đề phòng nước lụt dâng trong đêm”.

Không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, đã tìm đến Hội An để trải nghiệm cảm giác lội lụt, hoặc thuê thuyền dạo quanh các con phố ngập nước, ghi lại những khoảnh khắc độc đáo bên những mái nhà cổ kính hàng trăm năm tuổi.

Du khách tấp nập tham quan phố cổ Hội An trong mùa ngập lụt (Video: Ngô Linh).

Chị Nguyễn Thị Phương Anh (25 tuổi, đến từ TPHCM) bày tỏ sự thích thú: “Tôi có xem tin tức về mùa lũ lụt ở phố cổ Hội An, nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến.

Thuê thuyền dạo một vòng sông Hoài để chụp ảnh, ngắm nhà cổ rồi ngồi uống cà phê trong phố cổ mùa nước lụt là trải nghiệm thú vị. Với chúng tôi, Hội An mùa nào cũng đẹp đến nao lòng”.

Trải nghiệm ngồi thuyền ngắm phố cổ Hội An mùa lũ thu hút đông đảo du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Dù nước lũ dâng cao, các tuyến phố cổ vẫn tấp nập du khách quốc tế. Bà Marine (42 tuổi, du khách Pháp) cho biết dù lịch trình tham quan bị thay đổi do lũ lụt, nhưng đây lại là một kỷ niệm đáng nhớ.

“Đây là điều bất ngờ không có trong kế hoạch nhưng lại là một kỷ niệm đáng nhớ với tôi. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi sẽ quay lại Hội An để được trải nghiệm phố cổ trọn vẹn trong thời tiết nắng ráo”, bà Marine nói.

Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh độc đáo của phố cổ Hội An trong mùa ngập lụt (Ảnh: Ngô Linh).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ 9h ngày 16/11 đến 9h ngày 17/11, khu vực miền Trung đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, nhiều nơi đạt 200-300mm. Mưa lớn đã khiến lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn lên nhanh, sông Vu Gia vượt báo động 3, sông Thu Bồn ở mức trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng trong 24 giờ tới, khuyến cáo người dân chủ động ứng phó và theo dõi sát các bản tin cảnh báo lũ.