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Rất đông du khách tham quan phố cổ Hội An dịp lễ 30/4-1/5

Trong ngày nghỉ đầu tiên của dịp lễ 30/4-1/5, hàng chục nghìn người dân, du khách thập phương đã đổ về phố cổ Hội An tham quan, vui chơi khiến các con phố chật kín.
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