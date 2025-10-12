Video
video cùng chuyên mục

Rapper Pháo bất ngờ xuất hiện trong tập 4 "Anh trai say hi"

Rapper Pháo làm khách mời trình diễn trong tiết mục của Negav chỉ sau 15 phút chuẩn bị.
Đọc thêm : Pháo hút 1,5 triệu lượt xem khi bất ngờ xuất hiện trong "Anh trai say hi"