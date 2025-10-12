Pháo hút 1,5 triệu lượt xem khi bất ngờ xuất hiện trong "Anh trai say hi"

Tập 4 chương trình Anh trai say hi 2025 lên sóng tối 11/10, mang đến lượt thi đấu đầu tiên của vòng live stage 2 (đêm thi trực tiếp thứ hai). Trong đó, các "anh trai" chia làm 4 nhóm với 4 màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt.

Tiết mục "Đa nghi" nhận được sự chú ý từ khán giả (Ảnh: Vie Channel).

Đội của Karik biểu diễn ca khúc Like a horse, thể hiện thông điệp 4 kỵ sĩ bóng đêm chinh phục nỗi sợ. Đội của Negav khuấy động không khí với ca khúc Đa nghi có giai điệu sôi động, đậm chất thập niên 2000.

Trong khi đó, đội của B Ray gây ấn tượng nhờ tiết mục Ba chìm bảy nổi, còn đội của buitruonglinh tạo dấu ấn bởi bản ballad Dẫu có đến đâu.

Một trong những tình huống gây chú ý nhất tập 4 là khoảnh khắc rapper Pháo bất ngờ xuất hiện trong màn trình diễn Đa nghi của đội Negav.

Pháo là một trong những khách mời của tập 4 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ca khúc Đa nghi thuộc thể loại hip hop kết hợp R&B, viết về những cô bạn gái hay nghi ngờ, giận dỗi người yêu. Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam hóa thân thành nhân vật chơi game, ngồi bên những chiếc máy tính đời cũ.

Giữa màn trình diễn, "em xinh" Pháo - một trong những khách mời ngồi dưới trường quay - bất ngờ xuất hiện trong vai trò “bạn gái” của rapper Negav. Cô vừa rap vừa "diễn tiểu phẩm" trách móc bạn trai bỏ bê mình để đi chơi game, sau đó được Negav thổ lộ lời yêu trên sân khấu.

Rapper Pháo bất ngờ xuất hiện trong tập 4 "Anh trai say hi" (Video: Vie Channel).

Sau phần trình diễn, Pháo đặt câu hỏi tại sao mọi người đều có bảng tên, trừ cô. Rapper Negav cho biết, Pháo không có bảng tên nhưng cô luôn tồn tại trong tâm trí các chàng trai.

"Tôi không nghĩ Pháo sẽ đồng ý nhận lời hỗ trợ nhóm. Chúng tôi rất vui khi cô ấy xuất hiện. Một điều đặc biệt hơn nữa là kịch bản này cả đội chỉ tập 15 phút trước khi biểu diễn", Negav chia sẻ.

Kết thúc lượt thi đầu tiên của vòng thi thứ hai, đội của B Ray và đội của Negav đạt số điểm bình chọn cao nhất.

Trên các nền tảng, trích đoạn của Pháo trong tiết mục Đa nghi hút 1,5 triệu lượt xem. Nhiều khán giả khen ngợi sự ứng biến nhanh nhạy của Pháo. Trước đó, tiết mục của Negav không có phần tiểu phẩm kịch. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút tập dượt, Pháo vẫn kết hợp ăn ý cùng các "anh trai".

Một số khán giả để lại bình luận: "Không ngờ chỉ sau 15 phút, Pháo và đội của Negav đã tạo nên tiết mục duyên dáng như vậy"; "Ban đầu thấy Pháo ngồi dưới khán đài, cứ nghĩ rằng sẽ hỗ trợ tiết mục của Tez, nhưng cuối cùng lại kết hợp cùng Negav"...

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, SN 2003) là một trong những nghệ sĩ gen Z được khán giả yêu thích qua các ca khúc: Kìa bóng dáng ai, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của Pháo từng tạo hiệu ứng gây sốt nhiều nước châu Á, vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên YouTube.

Sau chương trình Em xinh say hi, Pháo bận rộn chạy show, biểu diễn trong nhiều sự kiện. Nữ rapper được khen nhan sắc thăng hạng sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ mũi.