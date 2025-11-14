Video
video cùng chuyên mục

Range Rover Sport chinh phục thử thách leo 999 bậc thang Thiên Môn Sơn

Land Rover đã thực hiện thành công thử thách leo 999 bậc thang ở Thiên Môn Sơn với chiếc Range Rover Sport sử dụng động cơ hybrid vào năm 2018.
