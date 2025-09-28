Video
Rắn xuất hiện trên nắp capo ô tô tại TPHCM

Tài xế và người ngồi trong ô tô đã có tình huống giật mình khi nhìn thấy một con rắn xuất hiện ở trên nắp capo. Con vật sau đó trườn vào phía trong khoan máy để lẩn trốn.
