Rắn vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị diều hâu ăn sống

Khi diều hâu bắt được con rắn, nó đã không để mất thời gian mà lập tức ăn tươi nuốt sống con mồi. Rắn cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát thân, nhưng mọi nỗ lực để bất thành.
