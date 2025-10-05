Video
video cùng chuyên mục

Rắn theo dòng nước lũ bò vào nhà mà cả gia đình không nhận ra

Khoảnh khắc thót tim được camera giám sát ghi lại, cho thấy một con rắn đã trườn vào bên trong nhà, nhưng những người trong gia đình đều không hay biết.
