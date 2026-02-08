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Rắn nuốt trọn quả trứng lớn hơn đầu của mình

Phần hàm của các loài rắn có cấu trúc đặc biệt, giúp chúng có thể mở rộng miệng và nuốt chửng những con mồi to lớn hơn cả đầu của chúng.
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