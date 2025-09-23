Video
Rắn hổ mang dài 1,5m "đi lạc" vào khách sạn Ấn Độ

Một con rắn hổ mang dài khoảng 1,5m xuất hiện trong bồn cầu phòng tắm tầng hai của khách sạn ở Ajmer (Ấn Độ), khiến du khách hoảng loạn, phải nhờ đội cứu hộ đến giải quyết.
