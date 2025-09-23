Rắn hổ mang dài 1,5m chui vào bồn cầu khách sạn Ấn Độ, du khách hoảng loạn

Theo tờ Times of India, cảnh tượng kinh hoàng khiến du khách hoảng loạn, buộc khách sạn phải cầu cứu một đội cứu hộ chuyên xử lý sự cố rắn ở bang Rajasthan.

Đoạn video ghi lại cho thấy con rắn liên tục phun nọc, giương mang phòng thủ trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm cách khống chế.

Rắn hổ mang dài 1,5m "đi lạc" vào khách sạn Ấn Độ (Video: Axe).

Hình ảnh từ video cho thấy một người trong đội cứu hộ bình tĩnh dùng điện thoại ghi hình con rắn ở cự ly gần, thậm chí, ông còn dùng đèn chớp khi chụp ảnh. Một phụ nữ nói trong video: “Giờ thì chúng ta phải nhìn cho kỹ trước khi ngồi ở đây rồi”. Thậm chí có người còn khẳng định: “Tôi sẽ không ngồi đây đâu. Làm sao con hổ mang này có thể lên tận tầng hai?”.

Sau nhiều phút căng thẳng, con rắn đã bị bắt an toàn và được thả về rừng gần đó. May mắn không ai bị thương trong vụ việc.

Dưới video, nhiều người để lại bình luận. “Mở khóa nỗi sợ mới rồi”, một người viết. Một người khác thú nhận: “Đây chính là cơn ác mộng của tôi mỗi khi đi vệ sinh ban đêm”.

Con rắn xuất hiện trong bồn cầu khách sạn khiến du khách hoảng hốt (Ảnh: Chụp màn hình).

Các chuyên gia cho biết đây là hệ quả của biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa và thu hẹp môi trường sống tự nhiên. Nhiệt độ và độ ẩm tăng khiến phạm vi sinh sống của loài rắn độc mở rộng, trong khi việc phá rừng, xây dựng, chia cắt môi trường sống buộc rắn tiến gần khu dân cư.

Đáng chú ý, mùa mưa càng làm tình trạng này trầm trọng hơn, khi rắn rời hang ngập nước để tìm nơi trú ẩn và dễ lọt vào nhà dân, khách sạn.

Bên cạnh đó, tình trạng quản lý rác thải kém, nhà cửa nhiều khe hở và sự thiếu nhận thức của cộng đồng cũng là nguyên nhân khiến các cuộc chạm trán giữa người và rắn ngày một nhiều hơn.

Thực tế, trong năm 2025 đã có nhiều sự cố liên quan đến rắn trong phòng khách sạn mà du khách gặp phải.

Theo Deccan Chronicle, mới hồi tháng 4, cũng tại Ấn Độ, một con rắn dài khoảng 3,6m được phát hiện mắc vào lỗ thông gió trên tường bên ngoài khách sạn gần khu Niliya Bandh, Ganjam.

Con rắn 3,6m mắc kẹt ở lỗ thông gió trên bức tường (Ảnh: Deccan Chronicle).

Ban đầu, nhiều người nhầm tưởng đây là loài rắn hổ mang chúa cực độc. Tuy nhiên, sau khi được nhóm tình nguyện viên chuyên cứu rắn giải cứu, con vật được xác định không phải hổ mang chúa và đã được thả trở lại môi trường sống.

Trước đó ít lâu, trang People đưa tin, một con Cape Cobra - loài rắn hổ mang có nọc độc thuộc hàng nguy hiểm nhất châu Phi - đã được phát hiện trong toilet nữ tại một nhà nghỉ sinh thái. Nhóm chuyên gia xử lý rắn phải sử dụng camera nội soi, tháo rời bồn cầu để bắt con rắn an toàn, tránh nguy hiểm cho khách lưu trú.

Hồi đầu năm, Vir Das - diễn viên hài Ấn Độ - đã chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc ông đang ở khu nghỉ dưỡng kiểu sinh thái vì công việc ghi hình gần đó, thì xảy ra sự cố bất ngờ trong phòng tắm khi một con rắn rơi từ trần nhà xuống ngay gần tay xả nước bồn cầu.

Trong đoạn video, Vir Das cho biết rằng ông mở cửa phòng vệ sinh, vừa bước vào đứng trước bồn cầu thì một con rắn rơi xuống từ trần nhà, va vào bình chứa nước bên cạnh tay xả.