Rắn hổ mang ẩn nấp trên giường ngủ suốt đêm

Một gia đình sống tại thành phố Fatehabad (Ấn Độ), đã rất hốt hoảng khi phát hiện một con rắn hổ mang nằm trên giường ngủ lúc họ thức dậy vào buổi sáng.
