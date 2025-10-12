Video
Rắn hổ chúa cỡ lớn theo dòng nước lụt trôi ra giữa đường đông người

Nhiều người đi đường ở thành phố Phuket (Thái Lan) đã kinh hãi khi phát hiện một con rắn hổ chúa cỡ lớn xuất hiện trên đường ngập nước.
