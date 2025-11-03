Video
Rác thải bủa vây lòng hồ thủy điện Hủa Na

Sau mưa lũ, hàng tấn rác thải, cây cối, gỗ mục bị cuốn trôi xuống lòng hồ Thủy điện Hủa Na (Nghệ An), phủ kín mặt nước, cản trở đi lại, ảnh hưởng sinh kế người dân…
