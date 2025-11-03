Hàng tấn rác thải, gỗ mục phủ kín mặt hồ Hủa Na

Sau đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của các cơn bão số 3, 5 và 10, khối lượng lớn rác thải, cây cối, gỗ mục bị cuốn trôi xuống lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Nghệ An), gây ách tắc giao thông đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tình trạng này xuất hiện vào những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 trên mặt hồ thủy điện Hủa Na.

Rác thải bủa vây lòng hồ thủy điện Hủa Na (Video: Lô Nguyên).

Nhiều khu vực, đặc biệt là đoạn qua bản Nòng, Hủa Mương và Yên Hòa (xã Thông Thụ), rác nổi dày đặc khiến thuyền bè đi lại khó khăn, người dân nuôi cá lòng hồ cũng phải tạm ngừng sản xuất.

Trước tình hình đó, UBND xã Thông Thụ đã có công văn gửi Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và trưởng 14 bản trên địa bàn xã yêu cầu khẩn trương triển khai thu dọn, xử lý rác thải trên lòng hồ.

Rác hỗn tạp đổ về lòng hồ thủy điện Hủa Na (Ảnh: Cường Nguyễn).

Theo công văn, lượng rác trôi nổi không chỉ cản trở hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản mà còn phát sinh mùi hôi, gây mất mỹ quan, đe dọa chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái khu vực lòng hồ.

Xã yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức kiểm tra, đánh giá khối lượng rác, lập phương án thu gom và xử lý đúng quy định về vệ sinh môi trường. Đồng thời, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong quá trình thực hiện để đảm bảo tiến độ và an toàn cho người dân.

Về phía các bản, UBND xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi di chuyển, nuôi trồng thủy sản, tránh xa khu vực có nhiều rác trôi nổi, cây gỗ mục hay dòng nước xoáy để phòng ngừa tai nạn.

Những thân cây gỗ lớn cùng rác thải sinh hoạt bị nước lũ cuốn trôi, dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na, gây ô nhiễm và cản trở giao thông thủy (Ảnh: Cường Nguyễn).

Các trưởng bản có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho chính quyền khi phát hiện khu vực tiềm ẩn nguy hiểm hoặc ô nhiễm cục bộ.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, cho biết: “Sau mưa bão, lượng rác trôi xuống hồ rất lớn, nhiều khúc sông biến thành "bãi rác nổi". Nếu không xử lý sớm sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước và sức khỏe người dân. Xã đã gửi văn bản đề nghị phía thủy điện phối hợp thu gom, xử lý triệt để”.

Theo bà Hoài, đây là năm thứ hai liên tiếp xã Thông Thụ ghi nhận tình trạng rác thải trôi nổi quy mô lớn tại khu vực hồ Hủa Na sau các đợt mưa lũ.

Địa phương đang phối hợp với Ban quản lý thủy điện Hủa Na rà soát toàn bộ diện tích mặt hồ, đặc biệt là vùng giáp ranh với các bản có dân sinh hoạt và đánh bắt cá thường xuyên, để có giải pháp thu dọn hiệu quả.

Hồ thủy điện Hủa Na là một trong những công trình thủy điện lớn nhất khu vực Tây Nghệ An, nằm trên địa bàn hai xã Thông Thụ và Đồng Văn (huyện Quế Phong cũ).

Một số người dân tranh thủ đi thuyền vớt những thân cây, khúc gỗ lớn trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Hủa Na để làm củi (Ảnh: Cường Nguyễn).

Hồ có dung tích chứa hơn 450 triệu m³ nước, cung cấp nguồn điện và nước tưới cho nhiều vùng hạ du. Tuy nhiên, mỗi mùa mưa lũ, lòng hồ lại trở thành nơi “hứng” rác từ thượng nguồn đổ về, gây áp lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi mong Công ty thủy điện Hủa Na phối hợp với chính quyền địa phương sớm triển khai phương án thu gom, xử lý để trả lại cảnh quan sạch đẹp cho lòng hồ, đảm bảo nguồn nước và sinh kế của người dân quanh vùng”, bà Hoài nói thêm.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí về vấn đề trên, ông Nguyễn Trọng Thạch, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, cho biết công ty đang phối hợp xử lý, ông đang bận họp nên xin phép trả lời cụ thể sau.