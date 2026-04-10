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Rác thải bủa vây, bức tử rừng bần

Nhiều diện tích rừng bần ven sông Lam thuộc phường Vinh Lộc, Nghệ An đang biến thành rừng rác. Nhiều cây bần bị rác thải bức tử, chết dần, chết mòn...
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