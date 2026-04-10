Rác thải bủa vây rừng bần, túi ni lông "thít cổ" mầm xanh

Rừng bần ven bờ sông Lam (Nghệ An) dài hơn 4km, chiều ngang nơi rộng nhất lên tới gần 1km, hẹp nhất khoảng 300m. Với tổng diện tích gần 60ha, ngoài việc được xem là "lá phổi xanh", bảo vệ hệ thống đê điều, chống mặn xâm nhập, chống xói lở, thiên tai, khu rừng bần này còn có giá trị rất lớn trong việc giữ đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, nhiều phần diện tích rừng bần dọc đê sông Lam đang biến thành những cánh rừng rác. Những cây bần oằn mình gánh số lượng lớn rác thải, chủ yếu là túi ni lông, bao bì... Dù mưa lũ đã trôi qua hơn nửa năm nhưng rừng bần vẫn chia 2 màu riêng biệt, được phân định bằng vô số rác thải neo trên các thân cây.

Rác thải bủa vây, bức tử rừng bần (Video: Hoàng Lam).

Ông Trần Văn Hải (SN 1976, khối 1 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc) cho biết tình trạng rác thải bao vây rừng bần không phải là mới nhưng nghiêm trọng hơn kể từ sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025, khi một lượng lớn rác thải theo dòng nước từ thượng nguồn đổ về. Bên cạnh đó, tình trạng vứt rác bừa bãi của một bộ phận người dân, chủ tàu thuyền cũng là một trong những nguyên nhân đang "bức tử" rừng bần này.

"Rác quá nhiều, bám dày đặc trên các cành khiến lá không thể nảy mầm. Nhiều cây bần đã chết dần, chết mòn vì nguyên nhân này", ông Hải nói.

Một cây bần như trĩu xuống khi phải "gánh" một lượng rác thải lớn.

Theo ông Hải, mỗi mùa mưa lũ đi qua hay sau đợt thủy triều, rác thải theo dòng chảy của sông Lam trôi dạt xuống đây. Một lượng lớn rác thải bị cuốn ra biển, phần còn lại bị "neo" trên các rừng bần. Rác tràn lên bờ, rác treo trên cây khiến khu rừng phòng hộ xanh tốt trước kia đang dần bị "bức tử".

Rễ bần cũng "ngộp thở" trong đủ loại rác.

Rác thải rắn không chỉ uy hiếp rừng bần mà đang đe dọa đến sự đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong khu vực. "Tôm, cá ít hơn hẳn so với trước đây", ông Hải thông tin.

Theo chị Võ Thị Hằng (SN 1985, khối 1 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc), trước đây, người dân thường ra bờ đê ngồi hóng mát. Sau đợt mưa bão năm 2025, một lượng lớn rác thải đổ về, tấp kín rừng bần, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Số rác thải dạt vào bờ được người dân gom lại đốt, riêng rác trên cây bần chưa xử lý được.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, cho biết địa phương đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường kiểm tra thực tế, có kế hoạch cùng các đơn vị liên quan, huy động nhân lực giải phóng số rác thải rắn ở cánh rừng bần.

Phường Vinh Lộc cũng đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc (đơn vị được giao quản lý rừng phòng hộ ven sông Lam) phối hợp xử lý tình trạng trên.