Quỹ Nhân ái hỗ trợ 1 tạ gạo và 5 triệu đồng đến cháu Trần Thị Tân

(Dân trí) - Sáng ngày 4/12/2012, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 1 tạ gạo cùng 5 triệu đồng đến cháu Trần Thị Tân, xóm 4, Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây là số tiền do Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí hỗ trợ.