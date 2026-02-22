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Quốc Tuấn và con trai chia sẻ sở thích âm nhạc trong căn hộ ấm cúng

Trong căn hộ ấm cúng do Quốc Tuấn tự thiết kế, anh và con trai thường cùng nhau nghe nhạc, tập đàn. Đây là niềm hạnh phúc giản dị của gia đình nhỏ...
Đọc thêm : Cận cảnh căn hộ ấm cúng, rộng gần 150m2 của nghệ sĩ Quốc Tuấn