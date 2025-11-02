Video
Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Huế chằng chịt ổ gà

Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thành phố Huế có nhiều đoạn xuất hiện ổ gà chằng chịt, mặt đường bị lún gây ảnh hưởng đến giao thông.
