Quay được video sóc bạch tạng cực quý hiếm

Một cặp vợ chồng người Anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy con sóc bạch tạng xuất hiện trong vườn nhà của họ nằm tại thị trấn Petts Wood, phía đông nam London, Anh.
