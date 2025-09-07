Video
video cùng chuyên mục

Quạt điện bất ngờ bốc cháy trong đêm, khi chủ nhà đang ngủ

Camera giám sát bên trong một ngôi nhà ở Manila, Philippines, đã ghi lại được khoảnh khắc quạt điện bất ngờ bốc cháy khi cả gia đình đang ngủ say.
Đọc thêm : Clip “bố xử lý bình tĩnh, chụp kịp con nhỏ rơi từ tầng 2” nổi bật tuần qua