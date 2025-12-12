Video
Quang Thuấn giành HCV 400m hỗn hợp nam

Nguyễn Quang Thuấn, em trai Ánh Viên, xuất sắc về nhất 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 19 giây 98. Trần Hưng Nguyên đoạt HCB với thành tích 4 phút 25 giây 45.
