Video
video cùng chuyên mục

Quán tạp hóa 25 năm không thay đổi bỗng "hot" trên mạng

Quán tạp hóa 25 năm không thay đổi tại Nghệ An bỗng “hot” trên mạng xã hội, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh sống ảo.
Đọc thêm : Tạp hóa “gây thương nhớ”, người trẻ ùn ùn đến check-in