Nằm trên phố Hàng Lược, quán ngan cháy tỏi nổi tiếng luôn đông kín người. Suốt 8 năm qua, khách sẵn sàng xếp hàng chờ thưởng thức hương vị thơm giòn đặc trưng của món ăn.