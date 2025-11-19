Video
Quán ngan cháy tỏi phố cổ đông khách suốt 8 năm liền

Nằm trên phố Hàng Lược, quán ngan cháy tỏi nổi tiếng luôn đông kín người. Suốt 8 năm qua, khách sẵn sàng xếp hàng chờ thưởng thức hương vị thơm giòn đặc trưng của món ăn.
Đọc thêm : Quán ngan cháy tỏi ở Hà Nội ra đời từ lần bán ế, khách xếp hàng kín đường