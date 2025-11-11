Video
video cùng chuyên mục

Quân đội Nga lợi dụng sương mù để tràn ngập Pokrovsk

Quân đội Nga lợi dụng sương mù để tràn ngập Pokrovsk nhằm tránh bị UAV Ukraine phát hiện và tập kích.
Đọc thêm : ISW: Ukraine phản công dữ dội ở Pokrovsk, tốc độ tiến quân của Nga chậm lại