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Quân đội Mỹ thực thi lệnh phong tỏa cảng biển Iran

Lực lượng Mỹ tập trung cao độ khi thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran.
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