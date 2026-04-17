Cận cảnh quân đội Mỹ theo dõi "nhất cử nhất động" khi phong tỏa cảng Iran

Kể từ đầu tuần này, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã thiết lập một mạng lưới phong tỏa dày đặc với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm cả Thủy quân lục chiến và các lực lượng đặc nhiệm, cùng với gần 20 tàu chiến và hàng chục máy bay quân sự hiện đại.

Hạm đội của Mỹ gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, các tàu khu trục và tàu tấn công đổ bộ. Lệnh phong tỏa hàng hải với Iran bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 13/4.

Các thủy thủ trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Delbert D. Black làm nhiệm vụ canh gác, khi lực lượng Mỹ duy trì cảnh giác và thực thi lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng hoặc khu vực ven biển của Iran.

CENTCOM nêu rõ các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét của bên tham chiến".

CENTCOM công bố băng ghi âm của một thủy thủ trên tàu USS Michael Murphy, kèm theo video từ trực thăng bay trên vịnh Oman, khi Hải quân Mỹ chuyển hướng một tàu hàng để thực thi lệnh phong tỏa hàng hải Iran.

Trực thăng Mỹ theo dõi tàu hàng trên vịnh Oman (Nguồn: CENTCOM)

Các binh sĩ Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 và các thủy thủ thuộc tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans tham gia hỗ trợ các hoạt động phong tỏa cảng biển Iran.

Hàng nghìn binh sĩ Mỹ, bao gồm 5.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến thuộc Nhóm Tác chiến Tàu sân bay Abraham Lincoln, đang thực hiện nhiệm vụ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran.

Tàu sân bay Mỹ hoạt động trên biển Ả rập (Nguồn: CENTCOM)

Ít nhất 14 tàu phải quay đầu để tuân thủ lệnh phong tỏa kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran cho đến khi nào còn cần thiết.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng cảnh báo Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

Lực lượng Mỹ tập trung và cảnh giác cao độ khi thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào các cảng của Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lệnh phong tỏa bao trùm các cảng biển và đường bờ biển của Iran, đồng thời áp dụng cho tất cả các tàu thuyền, bất kể họ đang treo cờ của quốc gia nào.

Iran đã lên án lệnh phong tỏa của Mỹ là vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo đáp trả mạnh. Ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân xử Iran, cho biết các lực lượng vũ trang Iran có thể đánh chìm tất cả các tàu hải quân Mỹ tại vịnh Ba Tư, vốn nằm trong tầm bắn tên lửa của nước này.

