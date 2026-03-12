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Quân đội Mỹ tấn công loạt tàu của Iran

Quân đội Mỹ đăng video ghi lại các cuộc tấn công vào các tàu của Iran nhằm làm suy yếu năng lực hải quân.
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