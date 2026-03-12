Dàn máy bay quân sự Iran bị thiêu rụi trong loạt tấn công của Mỹ

Video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 11/3 cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ vào các máy bay quân sự của Iran tại sân bay ở Kerman, phía đông nam Iran.

3 máy bay bị tấn công được cho là bao gồm 2 máy bay do Mỹ sản xuất, một chiếc C-130 và một máy bay trinh sát P-3, cùng một máy bay vận tải Il-76 do Nga sản xuất.

Dàn máy bay quân sự Iran bốc cháy trong đòn tấn công của Mỹ (Nguồn: CENTCOM)

Hình ảnh từ video được công bố cho thấy mỗi máy bay đều bị trúng đạn ít nhất một lần, trước khi video thu nhỏ lại cho thấy cả 3 chiếc đang bốc cháy trên sân bay.

“Chính quyền Iran đang mất dần năng lực không quân từng ngày. Lực lượng Mỹ không chỉ phòng thủ trước các mối đe dọa từ Iran, mà chúng tôi còn đang từng bước phá hủy các mối đe dọa đó”, CENTCOM tuyên bố.

Không quân Iran có một số máy bay cũ do Mỹ sản xuất trong biên chế, được mua trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, trước khi hai nước cắt đứt quan hệ.

Nhiều năm phải hứng chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Iran trong việc duy trì một lực lượng không quân hoạt động toàn diện.

Quân đội Mỹ tấn công loạt tàu của Iran (Nguồn: CENTCOM)

CENTCOM cũng đăng video ghi lại các cuộc tấn công vào các tàu của Iran.

“Lực lượng Mỹ đang làm suy yếu khả năng của Iran trong việc triển khai sức mạnh trên biển và làm hỗn loạn hoạt động vận tải quốc tế. Trong nhiều năm qua, lực lượng Iran đã đe dọa quyền tự do hàng hải ở vùng biển thiết yếu đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ, khu vực và toàn cầu”, CENTCOM cho biết.

Một video khác do CENTCOM đăng tải cũng ghi lại các cuộc tấn công vào các mục tiêu khác của Iran. CENTCOM khẳng định các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran đã giảm mạnh sau nhiều ngày chiến sự.

Các mục tiêu của Iran bị tấn công trong chiến dịch quân sự của Mỹ (Nguồn: CENTCOM)

Mỹ phối hợp với Israel đã mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump ngày 11/3 tuyên bố Iran “không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, không còn không quân” sau hơn 10 ngày Mỹ và Israel mở chiến dịch tập kích.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ đã gây nhiều thiệt hại cho Iran hơn dự kiến. Ông cho biết sau hơn 10 ngày xung đột, "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu" ở Iran.

"Cuộc chiến đang diễn ra rất tốt. Chúng ta đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Chúng ta đã gây ra nhiều thiệt hại hơn những gì dự định làm trong 6 tuần”, ông Trump nhấn mạnh.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, tuyên bố nhiệm vụ của lực lượng này hiện tại là "xóa sổ khả năng của Iran nhằm phô trương sức mạnh và gây cản trở vận tải hàng hải" tại eo biển Hormuz.