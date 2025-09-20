Video
video cùng chuyên mục

Quán cà phê xảy ra vụ "tổng tài" bất ngờ đông khách

Lượng khách đổ về quán cà phê nơi xảy ra vụ việc nhân viên thu ngân bị đánh ở một chung cư Hà Nội tăng mạnh so với mọi khi.
Đọc thêm : Quán cà phê xảy ra vụ "tổng tài" bỗng đông bất ngờ, khách xếp hàng dài