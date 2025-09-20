Quán cà phê xảy ra vụ "tổng tài" bỗng đông bất ngờ, khách xếp hàng dài

Quán đông khách bất ngờ

Trước đó, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một nhân viên tại quầy thu ngân của quán cà phê nằm trong khu đô thị cao cấp thuộc phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, bị khách hành hung.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Ngô Minh Đ. (28 tuổi). Anh Đ. thấy nhóm khách hút thuốc lá, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở. Đến lần nhắc nhở thứ 3, Đ. bị một người trong nhóm xông tới tát và đấm.

Khách xếp hàng vào quán để mua đồ (Ảnh: Hồng Anh).

Đáng chú ý, trước đó một nam thanh niên mặc trang phục giống "tổng tài" (người thành công, đứng đầu doanh nghiệp) đã có động tác giơ tay ra hiệu.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Không ít người bày tỏ sự phẫn nộ về cách hành xử của nhóm khách trong trường hợp này.

Theo tìm hiểu, quán cà phê nơi xảy ra vụ việc nằm tại chung cư T6 Times City.

Quán cà phê xảy ra vụ "tổng tài" bất ngờ đông khách (Video: Hồng Anh, Huy Hoàng, Cẩm Tiên).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi sự việc lan tỏa trên mạng xã hội, từ sáng 19/9, lượng khách đổ dồn về cơ sở kinh doanh này mỗi lúc một đông. Khách xếp hàng dài từ cửa tới quầy thu ngân.

Nhiều thời điểm quán không còn chỗ trống. Đặc biệt vào giờ nghỉ trưa, nhân viên văn phòng, sinh viên và người dân sống xung quanh tới quán càng đông. Nhiều người vào quán thấy quá đông, không chờ đợi được nên đành ra về.

Tất bật ở quầy pha chế, một nhân viên của quán cho biết, lượng khách đông hơn ngày thường gấp chục lần. Tất cả nhân viên đều hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, bà X. - chủ quán và là mẹ của nạn nhân Đ. - bận rộn giải quyết công việc liên quan đến vụ việc đồng thời tất bật điều hành cửa hàng. Bà liên tục gọi điện thoại đặt thêm đồ gồm hàng chục cân xoài, dứa, dưa hấu…

Nhiều thực khách lựa chọn đúng chiếc ghế nơi từng xảy ra vụ việc để chụp hình (Ảnh: Hồng Anh).

Bà X. cho biết, lượng khách tăng đột biến từ ngày 18/9 khiến bản thân bà cũng thấy bất ngờ. Thời điểm xảy ra sự cố, bà X. không có mặt tại quán và được người dân sống xung quanh nhắn tin thông báo.

Thường ngày, quán kinh doanh các loại đồ uống như cà phê, nước ép với mức giá từ 30.000 đến 69.000 đồng/cốc. Tuy nhiên, vì muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cư dân xung quanh, những người đã báo tin, đồng thời thể hiện sự bảo vệ Minh Đ., bà đã quyết định bán tất cả đồ uống đồng giá chỉ 20.000 đồng/cốc.

Đặc biệt, theo quan sát của phóng viên, chiếc ghế nơi "tổng tài" ngồi vào thời điểm xảy ra vụ việc, được nhiều khách lựa chọn để chụp ảnh check-in.

Đây là chiếc ghế có tầm nhìn hướng thẳng về phía hồ nước, được coi là vị trí đẹp nhất quán (Ảnh: Huy Hoàng).

Không ít khách chấp nhận chờ tới lượt để được ngồi đúng vị trí ghế "tổng tài". Lý do chủ yếu vì đây là chiếc ghế có tầm nhìn quan sát tốt, hướng thẳng về phía hồ nước trước mặt. Số khác lại cho rằng vì tò mò hoặc muốn chụp một tấm ảnh theo trend (xu hướng) để đăng tải lên mạng xã hội.

"Biết vụ việc lùm xùm trên mạng xã hội nên tôi muốn tới đây để xem tình hình ra sao và chụp ảnh ở vị trí nơi nhân vật trong video đã ngồi.

Tất nhiên đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, tôi hoàn toàn không ủng hộ chuyện dùng vũ lực đánh người. Mọi hành vi sai trái sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật", chị T., một khách hàng đến quán sáng 19/9, chia sẻ.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều người không chỉ ngồi chụp ảnh tại chiếc ghế màu xanh gây sốt mà còn diễn tả lại động tác chỉ tay ra hiệu lệnh.

“Đu trend” nhưng cũng cần nhận ra bài học

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia giáo dục Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho biết, việc người trẻ đổ dồn đến quán cà phê để chụp ảnh, quay video theo xu hướng “tổng tài” thể hiện phần nào sự thiếu thốn trong đời sống giải trí và các hoạt động trải nghiệm.

Một vị khách chụp ảnh theo tư thế mô phỏng động tác (Ảnh: Huy Hoàng).

Nhiều người vì vậy bám vào các nội dung đang thịnh hành trên mạng xã hội để tạo ra những giây phút vui vẻ như một cách chữa lành cho bản thân. Đây là vấn đề phổ biến trong thời đại số khi thông tin được lan truyền với tốc độ nhanh chóng.

Theo vị chuyên gia này, có những xu hướng tốt nhưng cũng có những xu hướng mang tính hài hước. Những xu hướng này có thể không liên quan đến lý tưởng, lối sống mà chỉ để cho người thực hiện cảm thấy giảm stress (căng thẳng).

Bên cạnh đó, đây cũng là cách để họ bày tỏ quan điểm không ủng hộ những hành vi xấu khi giả vờ, bắt chước, chế nhạo hành vi của người khác, như trong vụ việc này là của “tổng tài”.

Đối với nhiều người, có thể họ cũng sẽ có sự suy ngẫm và hành động nghiêm túc hơn khi bắt gặp những hình ảnh này trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Vũ Thu Hương nhấn mạnh: “Mọi hành vi theo xu hướng đều nên cần được tiết chế vừa phải, nằm trong sự cho phép của giá trị đạo đức và quy định pháp luật, vui thôi nhưng đừng vui quá.

Các bạn trẻ không nên quá đà, cũng không nên có những hành vi xúc phạm đến những người liên quan trong vụ việc hay thân nhân của họ”.

Cũng theo vị chuyên gia này, bản thân người trong cuộc có thể đã rất hối lỗi và mệt mỏi. Vụ việc và những người liên quan sai đến đâu đã có cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Bản thân mỗi người cần nhận ra những bài học từ vụ việc và tránh phạm phải sai lầm tương tự.