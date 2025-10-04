Video
video cùng chuyên mục

Quán cà phê trong hẻm nhỏ TPHCM gợi ký ức Hà Nội xưa

Quán cà phê nằm trong con hẻm chỉ rộng chưa tới 2m, nhưng mỗi ngày vẫn đón hàng trăm lượt khách. Nơi đây được nhiều bạn trẻ ví như một “góc Hà Nội” giữa lòng TPHCM.
Đọc thêm : Quán cà phê phong cách ngõ nhỏ Hà Nội ở TPHCM, hút trăm lượt khách mỗi ngày