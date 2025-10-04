Quán cà phê phong cách ngõ nhỏ Hà Nội ở TPHCM, hút trăm lượt khách mỗi ngày

Rủ nhau check-in "ngõ nhỏ Hà Nội" giữa lòng TPHCM

Một buổi sáng, Vũ Phương Uyên (SN 2008, TPHCM) thức dậy từ sớm, đi xe máy hơn 17km để tìm đến quán cà phê "Lạc" nằm trong con hẻm ở phường Xuân Hòa (trước đây là quận 3, TPHCM).

Uyên kể, điều khiến cô bất ngờ là quán không phải trong nhà mà chính là một con hẻm nhỏ. Giữa lối đi hẹp ấy, người ta bày những bộ ghế nhựa nhỏ, kê thêm những chiếc tủ loang màu thời gian, đặt heo đất, đồ chơi trẻ con, ảnh cũ… tạo nên một không gian ấm áp.

Quán cà phê trong hẻm nhỏ TPHCM gợi ký ức Hà Nội xưa (Video: Cẩm Tiên).

“Quán được trang trí gợi nhớ hình ảnh Việt Nam xưa, lại mở thêm những bản nhạc hoài niệm, nên càng dễ chịu. Trong nhiều góc, tôi thích nhất là kệ đồ sưu tập với nhiều món bây giờ khó tìm”, Uyên chia sẻ.

Hôm ấy, Uyên gọi một ly trà nhãn tươi, giá 30.000 đồng. “Hương vị khá thanh, vừa miệng. Với mức giá này ở TPHCM, tôi thấy hợp lý”, cô nhận xét.

Phương Uyên check-in bên quầy đồ chơi cũ (Ảnh: Cẩm Tiên).

Còn Thùy Trân (SN 2005) cho biết: “Tôi đặc biệt thích cuốn thực đơn viết tay, nó làm tôi có cảm giác như quay ngược thời gian”, Trân chia sẻ.

Cô gọi cà phê sữa tươi và nhận xét món không quá ngọt, hợp khẩu vị, giá dễ chịu. “Ấn tượng đầu tiên của tôi là khung cảnh mang phong cách xưa, rất gần gũi. Trong thời gian tới, tôi nghĩ mình sẽ quay lại thường xuyên. Đây có thể trở thành điểm hẹn quen thuộc của tôi với bạn bè”, Trân nói thêm.

Nhiều khách đến quán cho rằng, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi này khiến họ cảm giác như lạc bước vào một ngôi nhà xưa và được sống chậm lại đúng như tên gọi của quán "Lạc".

Thực đơn đặc biệt

Điểm nhấn của quán không chỉ nằm ở cách bài trí mà còn bởi thực đơn đa dạng. Quán phục vụ những thức uống quen thuộc như cà phê, sữa đậu nành, sữa mè đen... nhưng cũng có matcha latte, món uống theo xu hướng hiện nay, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài ra, quán còn phục vụ một số món ăn nhẹ như bánh que, bánh mì chấm sữa, bánh mì pate chay, bánh tiêu...

Trải nghiệm tại quán, phóng viên Dân trí gọi một ly sấu ngâm, cùng một ổ bánh mì chấm sữa. Ly nước sấu mang hương vị quen thuộc, giản dị như ở những gánh hàng ven đường, không cầu kỳ nhưng dễ uống.

Phần bánh mì chấm sữa có giá 20.000 đồng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ổ bánh mì tuy nhỏ nhắn nhưng đặc ruột, mỗi lần có khách gọi, chủ quán đều cho vào lò nướng lại, khiến vỏ bánh giòn rụm, ruột mềm nóng hổi. Khi xé bánh chấm vào sữa đặc, vị ngọt béo quyện cùng hương thơm của bánh tạo cảm giác thân thuộc.

Điểm đặc biệt là toàn bộ đồ ăn, thức uống ở quán đều được đựng trong ly thủy tinh, đĩa sành kiểu dáng xưa. Những vật dụng tưởng chừng giản dị ấy lại ăn khớp với phong cách chung của quán, gợi cảm giác hoài cổ.

Cuốn thực đơn chỉ là quyển sổ viết tay, thay đổi theo mùa, cố ý để rách một trang với mong muốn khách sẽ tập trung vào món “cà phê nước cốt dừa” - thức uống mà vợ chồng chủ quán tâm đắc nhất.

Tại quán, mọi công việc từ pha chế, phục vụ đến dọn dẹp đều do một tay chị Phương đảm nhiệm. Dáng người nhỏ nhắn nhưng chị làm việc thoăn thoắt, khách không phải chờ đợi quá lâu.

Lượng khách ra vào đều đặn suốt buổi, đặc biệt vào khoảng 9h, những chiếc ghế nhựa xếp dọc con hẻm nhỏ đều đã kín chỗ, tạo nên khung cảnh tấp nập.

Không gian khu vườn bí mật trên sân thượng với ý tưởng tạo thành "thị trấn giữa rừng" (Ảnh: Cẩm Tiên).

Đặc biệt, chủ quán còn dành tầng thượng bài trí nhiều mảng xanh để khách có thể vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm cây cỏ, hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi giữa phố thị.

Chủ quán khởi nghiệp ở tuổi U45 với 18 triệu đồng

Chủ quán là chị Nguyễn Thị Tuyết Phương (43 tuổi), nhiều năm chỉ quanh quẩn làm nội trợ, sau cú sốc bị phá sản. Lúc bắt tay mở quán, vốn liếng chị có vỏn vẹn 18 triệu đồng.

“Tôi muốn mở quán nhỏ gần trường con để vừa tiện chăm con, vừa có chỗ cho con rủ bạn bè tụ tập. Chính trong lúc khó khăn, tôi lại nhận được rất nhiều tình thương. Có người đưa tiền trước rồi bảo trừ dần khi họ ghé quán, có người làm kem chuối cho tôi bán, có người tặng đồ để trang trí quán”, chị chia sẻ.

Những món đồ, cây xanh trang trí đều được hàng xóm, bạn bè, khách hàng tặng chủ quán (Ảnh: Cẩm Tiên).

Mỗi món đồ trong quán đều gắn với một câu chuyện. Ví dụ như chiếc tủ gỗ theo một bà cụ 80 tuổi suốt nhiều năm bán cà phê, nay trở thành “linh hồn” của quán, được chị đặt ngay đầu hẻm. Một chiếc bàn cũ được nhóm bạn trẻ là khách quen chở từ vùng ven lên tặng.

Với người phụ nữ ngoài 40 tuổi, quán nước này không chỉ là một dự án khởi nghiệp, mà còn là cách để chị đồng hành cùng con, để bản thân được sống lại ký ức tuổi thơ và mong muốn trao tặng sự hồn nhiên cho thế hệ trẻ.

“Tôi không chủ ý trang trí nơi này theo phong cách Hà Nội xưa mà chỉ muốn tái hiện những đặc trưng của Việt Nam ngày xưa trong ký ức tuổi thơ tôi, khi còn ngồi sau lưng ông nội chở đi uống cà phê, ăn bánh mì chấm sữa”, chị Phương chia sẻ.

Có lẽ vì từng có 3 năm học chuyên đề Văn hóa Việt Nam ở Hà Nội, nên trong vô thức, chị mang một phần ký ức Thủ đô vào không gian quán, để rồi nhiều khách ghé thăm lại nhận xét quán “mang phong cách Hà Nội”.

Quán cà phê chỉ là con hẻm nhỏ với những chiếc ghế nhựa thấp nhưng thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến trải nghiệm (Ảnh: Cẩm Tiên).