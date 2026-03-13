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Quán cà phê ở TPHCM phục vụ khách bằng robot

Tại một quán cà phê ở TPHCM, khách có thể đứng xem hai robot pha từng ly cà phê ngay trước mắt.
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