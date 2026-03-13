Quán nhỏ ở TPHCM "chơi lớn" dùng robot pha cà phê, 2 phút có ngay một ly

Chiều cuối tuần, Gia Vi (phường Tân Thuận, TPHCM) ghé vào một quán cà phê nhỏ trên đường Điện Biên Phủ sau khi nghe bạn bè nói ở đây có “robot pha cà phê”. Ban đầu, Vi nghĩ đó có thể chỉ là một chi tiết trang trí cho vui, nhưng sự tò mò khiến cô quyết định ghé thử.

Thế nhưng, khi bước vào quán, cô tròn mắt ngạc nhiên khi chứng kiến hai cánh tay robot xoay chiếc ly, đánh sữa và rót cà phê một cách điệu nghệ như một nhân viên pha chế thực thụ. “Lần đầu thấy robot pha cà phê ngay trước mắt nên tôi khá ngỡ ngàng. Tôi còn quay video lại vì thấy thú vị quá”, Gia Vi kể.

Chỉ vài phút sau khi cô gái gọi món, một ly Americano hoàn thành. Nhưng trải nghiệm của Gia Vi ở đây chưa dừng lại ở đó.

Quán cà phê ở TPHCM phục vụ khách bằng robot (Video: Mộc Khải).

Robot pha cà phê, AI giúp chọn hoa

Quán Blooms and Brews by Ellum Saigon nằm trên đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) gây chú ý khi kết hợp hai trải nghiệm tưởng như không liên quan: Thưởng thức cà phê do robot pha chế và tự tay chọn hoa để gói thành bó.

Hai cánh tay robot - do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển - đảm nhiệm toàn bộ quy trình pha chế, từ xay hạt, nén và chiết xuất cà phê đến đánh sữa, rót vào ly. Mỗi ly hoàn thành trong khoảng 2 phút. Vào giờ cao điểm, khách có thể phải chờ lâu hơn khi lượng đơn tăng.

Ngay khi bước vào quán, khách sẽ chọn đồ uống trên màn hình đặt trước khu vực robot. Sau khi thanh toán bằng mã QR, hệ thống sẽ gửi lệnh để robot bắt đầu pha chế. Toàn bộ quá trình diễn ra ngay trước mắt, để khách có thể đứng quan sát các thao tác của robot.

Hai cánh tay robot đảm nhận việc pha chế thức uống (Ảnh: Mộc Khải).

Thực đơn của quán khá gọn, chủ yếu gồm các món quen thuộc như cà phê sữa đá, Americano hay Cappuccino, giá khoảng 50.000-60.000 đồng. Đại diện quán lý giải, số lượng món còn hạn chế bởi phía vận hành cần thời gian "dạy dỗ" hai cánh tay robot.

Tuy vậy, với nhiều khách, điều khiến họ tò mò không hẳn là đồ uống mà là khoảnh khắc đứng nhìn robot tỉ mỉ pha từng ly cà phê ngay trước mắt. “Bạn không thể trò chuyện với robot và lựa chọn đồ uống cũng ít hơn, nhưng đây là trải nghiệm khó tìm thấy ở nơi khác”, Gia Vi chia sẻ.

Vị khách nhận xét hương vị cà phê do robot pha chế khá ổn, song không quá khác vị cà phê thông thường. Tuy nhiên, điều khiến cô thích thú nhất lại là cảm giác như đang xem một “màn trình diễn pha chế” của robot.

Phía quán nói thêm, vì chỉ mới đi vào hoạt động khoảng một tháng, nên quán luôn có nhân viên túc trực, hỗ trợ những khách chưa quen thao tác trên máy hoặc cần giúp đỡ trong quá trình gọi món.

Tuy vậy, hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) và robot đã được lập trình để có thể tự nhận lệnh và thực hiện quy trình pha chế một cách ổn định. Sắp tới, quán sẽ lập trình bổ sung để robot biết cách pha chế thêm nhiều loại đồ uống khác nhau.

Sau khi gọi cà phê, Gia Vi muốn chọn cho mình một bó hoa (Ảnh: Mộc Khải).

Sau khi nhận cà phê, Gia Vi tiếp tục khám phá khu vực tiệm hoa ngay trong quán. Tại đây, khách có thể tự chọn từng cành hoa, từ những loại quen thuộc như hướng dương, hồng chùm đến các giống nhập khẩu như tulip, mẫu đơn hay mao lương cánh bướm.

Khoảng 60 loại hoa và lá được trưng bày trong khu vực mở để khách dễ dàng lựa chọn. Giá bán dao động 15.000-60.000 đồng mỗi cành, riêng một số hoa nhập khẩu theo mùa có giá cao hơn. Các loại lá trang trí có giá khoảng 5.000-20.000 đồng.

Khi bắt đầu trải nghiệm, trợ lý AI sẽ đặt một số câu hỏi như bó hoa dùng cho dịp gì, màu sắc mong muốn hay ngân sách dự kiến. Từ đó, hệ thống gợi ý cách phối hoa phù hợp. Nếu nhập ngân sách, AI còn tính toán và đưa ra danh sách các loại hoa có thể kết hợp sao cho phù hợp với mức chi tiêu của khách.

Nhân viên hướng dẫn khách hàng quét và thanh toán hoa (Ảnh: Mộc Khải).

Sau khi chọn xong, khách đặt hoa lên một máy quét tích hợp camera AI để hệ thống nhận diện loại hoa và số lượng. Tỷ lệ nhận diện hiện đạt khoảng 70-80%. Nhân viên sẽ kiểm tra lại đơn hàng trước khi khách thanh toán bằng mã QR.

Gia Vi cho biết cô đã chi khoảng 300.000 đồng cho cả cà phê và hoa trong lần trải nghiệm đầu tiên. “Vừa uống cà phê vừa chọn hoa khá thư giãn. Cảm giác giống như tham gia một buổi workshop”, cô nói.

Khi công nghệ không nhằm thay thế con người

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ngọc Diệp - một trong những nhà sáng lập mô hình bán cà phê kết hợp tiệm hoa - cho biết ý tưởng của mô hình này bắt đầu từ một điều rất giản dị: Tình yêu với hoa.

Chị nhận ra rằng nhiều người chỉ tặng hoa vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm hay lễ Tết, một phần vì giá hoa đôi khi khá cao. Bên cạnh đó, không ít người có thói quen gọi điện cho tiệm hoa, đưa ra một mức ngân sách phù hợp rồi nhờ giao thẳng bó hoa đến người nhận.

Là người yêu hoa và khá cầu kỳ khi chọn quà tặng, chị cho rằng cách mua hoa qua điện thoại đôi khi khiến trải nghiệm trở nên thiếu đi cảm xúc. “Có khi chính người tặng cũng chưa từng nhìn thấy bó hoa mình gửi”, chị Diệp nói.

Cửa hàng có đa dạng hoa cho khách lựa chọn (Ảnh: Mộc Khải).

Từ suy nghĩ đó, chị cùng nhóm sáng lập muốn tạo ra một không gian nơi khách có thể dễ dàng ghé qua, tự tay chọn từng cành hoa, tự phối và gói thành bó đem tặng hoặc đơn giản là mua một bó hoa cho chính mình sau một ngày làm việc.

Mô hình được thiết kế để việc mua hoa trở nên nhanh gọn, gần gũi, giống như thói quen tạt vào một quán cà phê quen trên đường về nhà. Tuy nhiên, một câu hỏi khác cũng xuất hiện: Không phải ai cũng biết cách phối một bó hoa đẹp.

“Chúng tôi quen một nhóm kỹ sư đang nghiên cứu robot và AI, nên nghĩ tại sao không dùng công nghệ để gợi ý cho khách, thay vì thay thế con người”, chị Diệp chia sẻ.

Nhân viên bên cạnh hỗ trợ khách hàng bó hoa (Ảnh: Mộc Khải).

Việc đầu tư hệ thống robot và nền tảng công nghệ ban đầu đòi hỏi chi phí khá lớn, đặc biệt là phát triển phần mềm và AI. Tuy vậy, nhóm sáng lập xác định đây là bước khởi đầu cho một mô hình mới nên chấp nhận đầu tư dài hạn.

“Chúng tôi xem đây giống như một dự án đam mê. Khi nền tảng công nghệ đã hoàn thiện, nó có thể tiếp tục được sử dụng và phát triển ở những cửa hàng tiếp theo. Hệ thống robot được lập trình sẵn nên thao tác khá chính xác, hạn chế tối đa việc sai công đoạn. Tuy vậy, vào những ngày đầu vận hành, robot đôi khi vẫn cần được điều chỉnh lại để phù hợp với từng loại nước”, chị nói.

Từ lúc nảy ra ý tưởng đến khi cửa hàng vận hành mất khoảng 10 tháng. Đằng sau không gian nhỏ này là cả một đội ngũ kỹ thuật gồm khoảng 5 kỹ sư robot, 3 người phụ trách cơ điện và 6 người phát triển phần mềm. Robot pha cà phê, hệ thống nhận diện hoa hay AI gợi ý phối hoa đều do đội ngũ này phát triển.

Dù vậy, thời gian đầu, điều khiến nhóm sáng lập lo lắng nhất lại không phải công nghệ, mà là liệu khách có sẵn sàng đến tận nơi để mua hoa hay không. “Rất nhiều người nói bây giờ ai cũng đặt hoa qua điện thoại cho tiện, đâu ai đi chọn từng cành”, chị Diệp nhớ lại.

Thế nhưng thực tế lại mang đến những khoảnh khắc khiến chị xúc động. Một buổi sáng, có cô gái ghé vào cửa hàng khá sớm, lặng lẽ chọn 3 bông tulip rồi đứng loay hoay gói giấy. Khi chị Diệp hỏi chuyện, cô cười và nói rằng hôm đó là sinh nhật mình nên muốn tự mua hoa tặng bản thân.

“Khoảnh khắc đó khiến tôi thật sự xúc động, bởi đó chính là điều chúng tôi mong chờ: Mọi người có thể dễ dàng mua hoa cho chính mình hoặc cho người thân vào bất cứ dịp nào”, chị nói.

Chị Ngọc Diệp mong mô hình này giúp việc mua hoa trở nên quen thuộc hơn trong đời sống hằng ngày (Ảnh: Mộc Khải).

Theo chị, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn trải nghiệm chính vẫn thuộc về khách. Hiện quán hoạt động theo mô hình “take away” (mang đi), không gian ngồi lại khá nhỏ với khoảng 5 bàn bên ngoài dành cho khách dừng chân. Dù vậy, không ít khách vẫn quay lại nhiều lần.

Anh Thanh Tuấn - một khách quen - cho biết chỉ trong tuần qua, anh đã ghé quán 3 lần để mua hoa tặng khách hàng. “Tôi làm việc với nhiều khách hàng. Nếu là đối tác nam, tôi có thể chọn một món quà nhỏ, còn khách nữ tôi thường tặng hoa. Việc tự tay chọn và gói khiến món quà trở nên ý nghĩa hơn”, anh nói.

Với chị Ngọc Diệp, mục tiêu của mô hình này không chỉ là bán cà phê hay hoa. Chị hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cửa hàng tương tự để việc mua hoa trở nên gần gũi hơn trong đời sống thường ngày.

“Đi làm về, tiện đường ghé mua một bông hoa thôi cũng được. Có thể tặng mẹ, tặng người thân, hoặc đơn giản là tự thưởng cho mình một bông hoa”, chị nói.