Quán cà phê ở Hà Nội mới khai trương 1 tháng, 3 lần chạy lụt

Anh Nguyễn Hiếu chủ quán thừa nhận, khi khai trương cơ sở mới trên phố Thái Hà (Hà Nội) đã thiếu sót không biết đây là khu vực trũng của phường Đống Đa.
