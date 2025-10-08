Quán cà phê ở Hà Nội mới khai trương 1 tháng, 3 lần phải chạy lụt

Trong những ngày qua, hình ảnh một quán cà phê nằm giữa biển nước trên một con phố ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo lời chia sẻ của tác giả bài viết, đây là hình ảnh chụp tại một quán cà phê nằm trên phố Thái Hà (phường Đống Đa). Quán cà phê mới khai trương chưa lâu, nhưng liên tục bị nước mưa tràn vào nhà.

Hình ảnh khiến nhiều người nói vui, có lẽ đây là một trong những quán cà phê "số đen nhất Hà Nội".

Quán cà phê chìm giữa biển nước (Ảnh: Đặng Xuân Việt).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hiếu Nguyễn chủ quán cho biết, đây là một cơ sở kinh doanh của mình trên phố Thái Hà, khu vực thuộc vùng trũng của phường Đống Đa.

Quán cà phê khai trương hồi cuối tháng 8. Tới nay, quán đi vào hoạt động hơn một tháng nhưng 3 lần phải "chạy lụt".

Lần đầu, quán chịu cảnh nước mưa dâng cao do ảnh hưởng của cơn bão số 9 - bão Ragasa. Lần tiếp theo xảy ra ngày 30/9, nhân viên trong quán lại một lần phải chạy lụt do ảnh hưởng của bão Bualoi - cơn bão số 10.

Quán cà phê ở Hà Nội mới khai trương 1 tháng, 3 lần chạy lụt (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Lần gần đây nhất là cơn bão Matmo khiến quán lại chìm trong biển nước vào ngày 7/10. Ba lần liên tiếp trong một tháng khiến anh Hiếu và các nhân viên rơi vào cảnh "khóc dở, mếu dở".

"Mỗi lần bị nước mưa tràn vào quán, nước dâng cao tới 60cm. Lần nặng nề nhất là bão Bualoi với mực nước cao đến 90cm. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại vội vàng kê cao bàn ghế để cứu những trang thiết bị đắt tiền. Tuy nhiên, nội thất bên trong vẫn bị thiệt hại khá nặng nề", anh Hiếu cho biết.

Bên trong quán, nước dâng cao gây thiệt hại nhiều trang thiết bị và cơ sở vật chất dù các nhân viên cố gắng kê vật dụng đắt tiền lên cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặt tên quán là "Lạc Êm", anh Hiếu gửi gắm ở đó sự bình yên và muốn truyền lại cảm giác này tới khách hàng. Nhưng sau 3 lần chạy lụt, chủ quán thừa nhận phải tính tới phương án ngăn nước, tránh những trận mưa tiếp theo có thể xảy ra với cường độ lớn hơn trong thời gian tới.

Mỗi lần mưa bão, quán phải đóng cửa 4-5 hôm để tổng vệ sinh. Lần lụt mới đây vào ngày 7/10, quán bị thiệt hại "nhẹ nhàng" nhất so với các lần trước đó. Sau một ngày dọn dẹp, quán có thể mở cửa đón khách trở lại.

Về phương án tránh lụt sắp tới, chủ quán cho biết sẽ rút kinh nghiệm chặn nước, kê cao đồ đạc, ngắt điện để đảm bảo an toàn. Anh cũng dự tính sẽ bịt keo toàn bộ lỗ nước dưới sàn và chân tường nhằm ngăn nước tràn vào.

Các nhân viên dọn dẹp quán sau mỗi lần bị nước mưa tràn vào nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, các món đồ uống của quán chủ yếu thiên về những món như trà sữa, trà hoa quả, matcha latte với mức giá từ 65.000 đồng/món. Quán mở cửa từ 8h tới 23h mỗi ngày.

Trước đó một quán cà phê khác nằm trong ngõ 199 của phố Trần Quốc Hoàn cũng bị mệnh danh là "quán cà phê khổ nhất Hà Nội" khi vừa khai trương được một ngày thì gặp luôn cảnh nước lụt tràn vào.