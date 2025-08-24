Video
video cùng chuyên mục

Quán cà phê đắt khách xí chỗ, trở thành điểm ngắm săn A80

Từ sáng 24/8, nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã chật kín bởi nhiều người "đóng đô" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Đọc thêm : Hàng quán Hà Nội xem diễu binh chật kín, khách xếp hàng cả tiếng nhận chỗ