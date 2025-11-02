Video
Quá trình tạo ra một chiếc xe đạp kích thước thật từ socola

Thợ làm bánh người Mỹ Amaury Guichon đã ghi lại toàn bộ quá trình anh tạo ra một chiếc xe đạp với kích thước thật từ socola.
