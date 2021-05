Quá trình ép bột thành vỉ bánh phở sắn thành phẩm

Để có được bát phở sắn ngon, thơm, phải trải qua quy trình chế biến công phu. Phở sắn không còn là món ăn để cứu đói, để no cho người dân quê mà giờ đây là món ăn "sang chảnh" thơm ngon, an toàn cho sức khoẻ, có mặt ở các nhà hàng, khách sạn 5 sao tại Huế, Đà Nẵng, Hội An...