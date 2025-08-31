Video
video cùng chuyên mục

Quá trình cất cánh trên sân bay hiểm trở nhất thế giới

Sân bay Lukla, nằm tại thị trấn Lukla (Nepal), được đánh giá là sân bay nguy hiểm nhất thế giới khi nằm ở độ cao hơn 2.800m trên mực nước biển.
Đọc thêm : Clip “bé gái được chiến sĩ tham gia diễu binh tặng kẹo” nổi bật tuần qua